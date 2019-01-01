هندرسون: التأهل لن يكون سهلاً أمام سالزبورج

ليفربول في مهمة صعبة أمام ريد بول سالزبورج مساء الغد

شدد جوردان هندرسون، لاعب ليفربول على صعوبة مباراة فريقه أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن حصول الريدز على النقاط لن يكون سهلاً.

ويستعد ليفربول، لمواجهة ريد بول سالزبورج مساء غد الثلاثاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لوفرين وفينالدوم جاهزان للمواجهة الحاسمة في دوري الأبطال

وقال هندرسون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نحتاج للحصول على نقاط المباراة للوصول إلى الدور القادم، ولكن ذلك لن يكون سهلاً نحن نثق في قدراتنا وإن لعبنا بأسلوبنا فسنحصل على النتيجة".

وواصل: "إنهم فريق خطر للغاية، لقد رأينا في مباراة الذهاب قدرتهم على الهجمات المرتدة، هناك العديد من الأمور يجب أن تتحسن عن مباراة الذهاب".

وأشاد متوسط ميدان الريدز، بزميله في الفريق ساديو ماني وقال: "إنه مدهش، هو فقط بحاجة لمواصلة تقديم تلك المستويات، أما خارج الملعب فهو شخص رائع ويكرس حياته لكرة القدم".

وعند سؤال صاحب الـ 29 عاماً، عن المنافسة في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي قال: "أنا فقط أحب التركيز على المباراة القادمة، مباراة الغد هي أهم وعليها كل تركيزنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في مجموعته بالبطولة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثالث.