لوفرين وفينالدوم جاهزان للمواجهة الحاسمة في دوري الأبطال

لوفرين وفينالدوم يعززان صفوف ليفربول

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن نجمي ليفربول ديان لوفرين وجورجينو فينالدوم سيسافران مع الفريق إلى النمسا من أجل خوض مباراة ريد بول سالزبورج.

ويخوض ليفربول مواجهة حاسمة مساء الغد من أجل بطاقة العبور إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا حينما يحل ضيفًا على مفاجأة البطولة هذا العام حتى الآن ريد بول سالزبورج.

وكان لوفرين قد تعرض للإصابة هو ومتوسط الميدان الهولندي جورجينو فينالدوم خلال المواجهة الأخيرة للريدز في البريميرليج أمام بورنموث السبت الماضي.

ولم يكشف يورجن كلوب المدير الفني للريدز أي تفاصيل بخصوص إصابتهما مؤكدًا أنهما سيخضعان للفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابهم عن الملاعب.

ولكن صحيفة تيليجراف ذكرت صباح اليوم أن الثنائي سيشاركان مع ليفربول في المواجهة التي يحتاج الفريق للفوز بها من أجل الصعود إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي ريد بول سالزبورج برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وستظل المنافسة على بطاقتي التأهل مشتعلة حتى صافرة نهاية المباراتين.

وكان ليفربول قد عانى الموسم الماضي أيضًا حتى الجولة الأخيرة من أجل التأهل لثمن نهائي البطولة، ولكنه حقق اللقب في النهاية للمرة السادسة في تاريخه.