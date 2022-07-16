هنا التفاصيل .. اتفاق وشيك بين النصر والأهلي حول عبد الرحمن غريب

اللاعب لن يستمر مع الأهلي في موسم الهبوط

كشفت قناة 24 الرياضية السعودية عن اقتراب النصر والأهلي من التوصل لاتفاق لانتقال نجم الثاني عبد الرحمن غريب للأول خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الأهلي كان قد توج موسمه الكارثي في الموسم الأخير من الدوري السعودي بالتواجد في المركز الـ15 من جدول الترتيب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ما هي تفاصيل انتقال غريب للنصر؟

القناة أوضحت أن انتقال الجناح الدولي السعودي للنصر سيكون على سبيل الإعارة لموسم واحد، على أمل أن ينجح الأهلي في العودة لدوري المحترفين مطلع موسم 2023-2024 واستعادة لاعبه الموهوب.

وأضافت أن الصفقة ستتضمن انتقال لاعبين النصر للفريق الجداوي بالإعارة، أحدهم المهاجم أيمن يحيى الذي قضى الأشهر الـ6 الأخيرة من الموسم الماضي معارًا مع الأهلي وقدم أداءً جيدًا جدًا.

المهاجم الشاب ختم موسمه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا تحت 23 عامًا بعدما ساهم بقوة في فوز المنتخب السعودي الأولمبي باللقب.

غريب كان قد جدد عقده مع الأهلي في يناير الماضي حتى صيف 2025.

ماذا قدم غريب مع الأهلي هذا الموسم؟

غريب قد يُوصف بجانب إزجيان أليوسكي بأنهما الحسنة الوحيدة في موسم الأهلي المخيب والمحبط للغاية، حيث قدم أداءً كبيرًا في عديد المباريات لكنه لم يستطع "التصفيق" وحده وإنقاذ فريقه من المصير الأسود الذي آل إليه بإنهاء الموسم في المركز الـ15 والهبوط لدوري الدرجة الأولى.

صاحب الـ25 عامًا لعب 29 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي ترك خلالها بصمته على 9 أهداف، بإحراز 4 وصناعة 5.

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