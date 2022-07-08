ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم لدعم العالمي، ومن غادروا مرسول بارك..

كان موسم النصر الماضي مليئًا بالتخبطات، لكنه نجح في النهاية في العودة من جديد إلى القمة، وأنقذ موسمه رغم الخروج دون بطولات.

أنهى العالمي الدوري السعودي في المركز الثالث، وعاد لدوري أبطال آسيا بعد غيابه عنه في النسخة الحالية، كما ودع كاس الملك من ربع النهائي على يد الهلال.

ومع نهاية الموسم، وقع نادي النصر مع المدرب رودي جارسيا لقيادة الفريق الموسم القادم، وينتظر خوص الفريق لميركاتو قوي.

إذًا، ما هي صفقات النصر في صيف 2022؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن رحل عن العالمي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات النصر الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أعلن نادي النصر عن صفقة واحدة فقط حتى الآن، هي ضم الإيفواري جيسلان كونان في صفقة انتقالٍ حر وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

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من هم اللاعبون الراحلون عن النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

رحل عن العالمي لاعبان حتى الآن منذ بداية سوق الانتقالات، هما جوناثان رودريجيز الذي انضم لكلوب أمريكا المكسيكي، وجين سو كيم الذي مدد فترة إعارته لنادي جيونبوك.