هل يلحق أجويرو بميسي ويرحل عن برشلونة؟ اللاعب يرد

أجويرو مستمر مع برشلونة رغم رحيل ميسي

فتح رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة باب الشائعات على مصراعيه.

شائعة طلب سيرخيو أجويرو طلب الرحيل عن برشلونة نفتها مصادر مقربة من اللاعب.

هل يرحل أجويرو قبل تمثيل برشلونة رسميًا؟

تعاقد برشلونة مع أجويرو هذا الصيف بعقد انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي.

إحدى القنوات المحلية في برشلونة قالت إن أجويرو غاضب بعد رحيل ميسي ويرغب في فسخ تعاقده.

التقرير قال إن المهاجم الأرجنتيني خُدع لأنه وقع على وعد ببقاء ميسي.

ما حقيقة رحيل أجويرو؟

تنفي صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ما قيل عن غضب أجويرو ورغبته في الرحيل.

مصادر مقربة من اللاعب نفت ما قيل لموندو، مؤكدين أن أجويرو مستمر مع برشلونة وربما حتى نهاية عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

كيف رحل ميسي عن برشلونة؟

أعلن برشلونة الخميس الماضي أن قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي لم يعد لاعبًا في الفريق.

برشلونة أعلن فشل مفاوضات التجديد مع ليو، ليس بسبب عدم اتفاق الطرفين على العكس ولكن بسبب الأزمة المالية لبرشلونة التي تمنع الفريق من قيد عقد ميسي الجديد.

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