هل يغيب عن ريال مدريد؟ باريس يكشف تطورات إصابة راموس

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تطور إصابة لاعبه الإسباني سيرخيو راموس قبل مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال اوروبا.

وجاء ذلك خلال بيان عبر موقع النادي الرسمي، قبيل مواجهة نيس في دور الستة عشر من بطولة كأس فرنسا، مساء الإثنين على ملعب "بارك دي برانس".

ماذا جاء في البيان؟

وذكر العملاق الفرنسي أن راموس يجب أن يخضع لفترة ملاحظة وراحة، حيث يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى، بدرجة منخفضة، على أن يتم تقييم إصابته في منتصف الأسبوع المقبل.

وبخصوص نيمار دا سيلفا، أفاد بيان باريس بأن البرازيلي سيخضع لفحوصات يوم الإثنين للتحقق من صحة سير برنامج التعافي، بعدما أنهى الفترة الأولى من البرنامج والخاصة بالركض.

وواصل بيان باريس لكشف حالة الهولندي جيورجينيو فينالدوم، وأفاد بأن اللاعب يستمر في برنامج التعافي الفردي.

كيف أصيب الثلاثي؟

راموس كان قد أصيب في مران الخميس الماضي، وبحسب التقارير فإن هناك شكوك تحوم حول إمكانية مشاركته مع فريقه ضد ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، في منتصف فبراير المقبل بدوري ابطال أوروبا.

بينما نيمار كان قد عانى من إلتواء في كاحله الأيسر، مع الإصابة على مستوى الأربطة أمام سان إتيان في نوفمبر الماضي.

أما فينالدوم فقد تعرض لإصابة في كاحله الأيسر خلال مباراة الفريق أمام بريست في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

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