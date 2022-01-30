أخبار برشلونة: أوباميانج يقترب .. وصراع إنجليزي على ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 30 يناير 2022:

يبدو أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج يقترب كثيرًا من الانضمام إلى صفوف برشلونة.

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أكد أن أوباميانج اتفق مع برشلونة على الانتقال في صفقة إعارة لمدة ستة أشهر.

ومن المنتظر أن يغادر الجابوني الدولي صفوف آرسنال في يناير الجاري، بعد أن تم تجريده من شارة القيادة لأسباب انضباطية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يراقب تطور البرازيلي إستيفاو ويليان، 14 عامًا، والذي يلعب في نادي بالميراس.

وجذب ويليان اهتمام برشلونة أثناء مراقبة زميله إندريك فيليبي، الذي يتصارع عليه النادي الكتالوني إلى جانب ريال مدريد ومانشستر سيتي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين يتصارعان حاليًا للحصول على خدمات عثمان ديمبيلي.

ديمبيلي قرر عدم تجديد عقده مع برشلونة، ويطالبه النادي بالخروج فورًا أو المخاطرة بالتجميد حتى نهاية الموسم.

ومع اقتراب الموعد النهائي الفترة الانتقالات الشتوية، فإن ديمبيلي مطالب بالرحيل عن "كامب نو" وقد يوفر له إما آرسنال أو توتنهام طوق النجاة.

صحيفة "Fichajes" تؤكد أن برشلونة قرر الدخول في سباق التعاقد مع فابيو كارفاليو نجم نادي فولهام الإنجليزي.

ويجب المهاجم البرتغالي الشاب أنظار عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ليفربول، الذي يحاول التحرك للتعاقد مع كارفاليو بالمجان في نهاية الموسم.