هل يغادر؟ كونتي: بوجودي أو رحيلي يجب أن يستمر مشروع إنتر

تصريحات صادمة من كونتي بعد خسارة الدوري الأوروبي

ألمح أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، إلى انتهاء علاقته بالنادي الإيطالي مشيرًا إلى أهمية استمرار مشروع الفريق حتى لو غادر النادي.

إنتر خسر فرصة التتويج باللقب الأوروبي بعد الهزيمة من إشبيلية في اليوربا ليج بنتيجة 3-2.

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وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية مغادرة كونتي تدريب إنتر بعد خسارة الفريق الدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس، إلا أنّه استمر مع النيراتزوري بسبب المنافسة في الدوري الأوروبي.

وقال كونتي في تصريحات عقب خسارة الدوري الأوروبي: "المباراة كانت صعبة ومتوازنة، وفي الشوط الثاني كان لدينا أكثر من فرصة قادرة على حسم الفوز، ثم لم يكن الحظ في صالحنا ثم جاءت الكورة لتضرب في قدم لوكاكو وتدخل الشباك".

وتابع: "إشبيلية فريق مجهز لخوض مثل هذه النهائيات، ونحن لعبنا بصورة جيدة للغاية ولكنّهم يمتلكون الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه المباراة".

المدرب الإيطالي أشار إلى أنّ التجربة كانت جديدة بالنسبة لأغلب العناصر في مباراة اليوم، موضحًا أهمية التعلم من الخسارة لزيادة الخبرات بحثًا عن الفوز في المستقبل.

"وأردف: "الحديث مع رئيس النادي؟ في الوقت الحالي سوف نحصل على عدة أيام على سبيل الراحة ثم بعدها سألتقي مع الإدارة لتحليل ما قدمناه خلال الموسم الجاري. بوجودي أو بغيابي يجب على مشروع إنتر أن يستمر وأود شكر الجميع على منحي هذه الفرصة".

واختتم: "من الجيد المحاولة ولكن هناك حدود لكل شيء، سوف أبقى ممتنًا لكل من منحني هذه الفرصة، لقد كان عامًا رائعًا وصعبًا، وأعتقد أن لدينا القدرة على تصحيح الأوضاع في الموسم المقبل ولكن الأمر لا يتوقف عندي فقط".

جدير بالذكر أنّ كونتي لم يحقق أي بطولة أوروبية في مسيرته التدريبية سواء مع يوفنتوس أو تشيلسي.