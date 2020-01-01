هل يعود آرسين فينجر إلى أرسنال؟

توحيد الصفوف هو الهدف..

تسعى إدارة أرسنال إلى إعادة آرسين فينجر، المدير الفني الأسطوري للجانرز، للعمل مجددًا داخل النادي اللندني في الفترة المقبلة.

صحيفة "ميرور" كشفت أن إدارة أرسنال تنظر إلى فينجر كوسيلة من أجل توحيد الجماهير مجددًا خلف الفريق، ولكن لا يُعلم إذا ما كان ليقبل العودة أو لا.

بالطبع، فإن عودة صاحب الـ70 عامًا لأرسنال لن تكون في منصب المدير الفني، وإنما في أحد المناصب الإدارية أو الشرفية تقديرًا لجهوده في تاريخ النادي.

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الإدارة الآن تبحث أن تقوم بصناعة تمثال لفينجر يوضع بجوار تمثال دينيس بيركامب وتيري هنري كنوع من أنواع الاحترام لكل ما قدمه رفقة المدفعجية.

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وكان فينجر قد أكد في أكثر من مناسبة على أنه سيظل مشجعًا لأرسنال حتى الموت، ولكنه اعترف أنه يتردد بشأن العودة للعمل في هذا النادي مجددًا.

كبار الشخصيات داخل النادي يبذلون جهدًا في الآونة الأخيرة للتفاوض والحديث مع فينجر لإقناعه بأن يعود إلى ملعب الإمارات مرة أخرى.

يذكر أن مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، دائم الحديث عن تأثير فينجر عليه، وهو من ضمن الراغبين في عودة فينجر ليمهد طريقه ويكون بمثابة الحاشد للجميع في ظهره.