هل يضغط على يونايتد؟ رونالدو يغيب عن بداية فترة التحضير

يبدو أن كريستيانو رونالدو يمارس نوعًا من الضغط للرحيل عن مانشستر يونايتد.

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حضور الاجتماع الذي عقده نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الإثنين، قبل بداية التحضير للموسم الجديد.

ويأتي ذلك على الرغم من التحذير شديد اللهجة الذي وجهه مانشستر يونايتد إلى رونالدو، بضرورة التواجد بصورة طبيعية مع الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وصباح الإثنين، كان من المفترض أن يتواجد رونالدو في مركز تدريبات كارينجتون، من أجل اجتماع جميع أعضاء الفريق مع الهولندي إريك تين هاج المدير الجديد للشياطين الحمر.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد أكدت أن غياب كريستيانو رونالدو عن بداية فترة التحضير يأتي لأسباب عائلية.

ولم يتم الكشف عن موعد عودة رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد، سواء كان سيصل غدًا أو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن إدارة مانشستر يونايتد قد قبلت تفسير رونالدو لسبب غيابه، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

الغريب أن رونالدو وعائلته كانوا يقضون أوقاتًا لطيفة طوال فترة العطلة في جزر البحر الأبيض المتوسط المختلفة، وتحديدًا في إسبانيا.

وأشارت عدة تقارير مؤخرًا إلى أن كريستيانو رونالدو غير سعيد في مانشستر يونايتد حاليًا، ويرغب في الرحيل عن "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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