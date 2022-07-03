مانشستر يونايتد يرد على رونالدو بصرامة: حضورك مطلوب في فترة الإعداد!

يبدو أنه صيف العناد بين الأندية والنجوم.

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية عن رد نادي مانشستر يونايتد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق في الموسم المنقضي فيما يخص بطلب رحيله.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن النادي أبدى صرامة كبيرة في التعامل مع نجمه الأول وأسطورته.

وأوضحت الصحيفة أن النادي طلب من رونالدو أن يتواجد بشكل رسمي في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد التي تبدأ الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد جولة في تايلاند وأستراليا لمدة أسبوعين ونصف تقريبًا وتبدأ يوم الجمعة.

وكان رونالدو قد تقدم بطلب للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بحسب ما علم جول.كوم وأكد أكثر من تقرير صحفي آخر.

النجم البرتغالي لا يرى أن البقاء في صفوف مانشستر يونايتد سيخدم مصالحه في المنافسة في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي فشل الشياطين الحمر في الصعود لها.

جدير بالذكر أن عقد رونالدو في مانشستر يونايتد لا ينتهي قبل نهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله يتطلب موافقة الشياطين الحمر أولًا.