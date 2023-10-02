هل يسير الهلال على خطى الاتحاد؟ .. حقيقة إلغاء مواجهة الزعيم أمام نساجي في إيران

الاتحاد غادر الأراضي الإيرانية، فماذا عن الهلال ومواجهته أمام نساجي؟

تغادر بعثة نادي الاتحاد السعودي بعد دقائق الأراضي الإيرانية بعد إلغاء مواجهة سباهان أصفهان، والتساؤلات حاليًا تخص مصير بعثة الهلال الموجودة هناك حاليًا، استعدادًا لمواجهة نساجي مازاندران.

العميد كان من المنتظر أن يلتقي سباهان في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن تعمد الجانب الإيراني وضع صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، وهو ما اعترض عليه الجانب السعودي وامتنع على إثره من النزول للمستطيل الأخضر، ليقرر مراقب اللقاء إلغاءه بعد مرور 45 دقيقة دون جديد من الجانبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما فيما يخص الزعيم، فمن المفترض أن تقام مباراته أمام نساجي غدًا الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب آزادي، ضمن لقاءات الجولة نفسها.

لكن ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن احتمالية انسحاب الهلال من اللقاء، تضامنًا مع موقف العميد.

الصحفي الإيراني داوود إيكدري من جانبه، كشف حقيقة هذه الأنباء، نافيًا إياها، ومؤكدًا أن المباراة ستقام في موعدها بشكل طبيعي.

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016م، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بدايةً من النسخة الحالية، لتنفجر الأزمة من جديد.

وقبل تلك المباراة، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، فيما يحل سباهان ثالثًا بنقطة وحيدة، فيما يتصدر القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد أربع نقاط من مباراتين، ويتذيل أولماليك الأوزبكي الترتيب دون أي نقاط.

أما الزعيم فيحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، خلف نساجي صاحب الثلاث نقاط، وفي المركز الثالث يحل نافباخور الأوزبكي برصيد نقطة وحيدة، وأخيرًا مومباي سيتي الهندي دون أي نقاط.