بعد فيديو الاعتداءات المثير للجدل .. الكشف عن مصير بعثة الاتحاد في إيران

فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر اعتداءات من الجماهير الإيرانية على لاعبي الاتحاد، فما هي الحقيقة؟

قلق كبير يعيشه الجمهور السعودي حاليًا على بعثة نادي الاتحاد، الموجودة حاليًا في إيران، بعد إلغاء مواجهة سباهان أصفهان، لأسباب سياسية.

العميد كان من المنتظر أن يلتقي سباهان في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن تعمد الجانب الإيراني وضع صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، وهو ما اعترض عليه الجانب السعودي وامتنع على إثره من النزول للمستطيل الأخضر، ليقرر مراقب اللقاء إلغاءه بعد مرور 45 دقيقة دون جديد من الجانبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال الساعة الماضية، انتشر فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، زعم ناشروه أنه لحافلة الاتحاد المتوجهة للمطار لمغادرة الأراضي الإيراني، ظهر خلاله قيام بعض الجماهير برشق الحافلة بالحجارة.

لكن يبدو أن الفيديو خاص بواقعة ليس لها أي علاقة بالنادي الجداوي، إذ وفقًا للصحفي الاتحاد قصي نقادي فقد وصلت بعثة العميد للمطار بسلام دون أي أضرار.

وأوضح نقادي أنه من المقرر أن تستقبل البعثة الطائرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بدلًا من الموعد الذي كان محددًا من قبل ألا وهو فجر غدٍ الثلاثاء.

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016م، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بدايةً من النسخة الحالية، لتنفجر الأزمة من جديد.

وقبل تلك المباراة، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، فيما يحل سباهان ثالثًا بنقطة وحيدة، فيما يتصدر القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد أربع نقاط من مباراتين، ويتذيل أولماليك الأوزبكي الترتيب دون أي نقاط.