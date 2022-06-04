هل يرحل مجانًا؟ موقف مادو من النصر بعد اهتمام الشباب

هل ينتقل مدافع النصر إلى الشباب؟

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، حول وجود رغبة من جانب نادي الشباب، من أجل التعاقد مع عبد الله مادو مدافع نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

ما هي تفاصيل مفاوضات الشباب مع مادو؟

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن وجود تقديم نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عرضًا لعبد الله مادو مدافع نادي النصر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب يريد التعاقد مع عبد الله مادو، في صفقة انتقال حر، وذلك في ظل اقتراب عقده من نهايته مع العالمي.

يأتي ذلك من أجل تعويض الرحيل المؤكد للمدافع أحمد شراحيلي إلى نادي الاتحاد، بالإضافة إلى الأنباء التي يتم تداولها عن اقتراب رحيل حسان تمبكتي إلى نادي الهلال.

ما هو موقف مادو من الرحيل عن النصر؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن موقف عبد الله مادو من نادي النصر، وحقيقة دخوله في الفترة الحرة بعقده مع العالمي.

وكتب العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن أن مادو مازال مرتبطًا بعقد مع نادي النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "للتوضيح، الكابتن عبد الله مادو لاعب نصراوي، ولا يستطيع أي نادي مفاوضته لأنه لديه عقد مع ناديه النصر، ولم يدخل الفترة الحرة حتى الآن".

للتوضيح

الكابتن عبدالله مادو

لاعب نصراوي

ولا يستطيع أي نادي مفاوضته لأنه لديه عقد مع ناديه النصر

ولم يدخل الفترة الحرة حتى الأن..

الله يوفق العالمي pic.twitter.com/nVK9z21yUS — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) June 4, 2022

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