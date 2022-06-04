"لا تتحدثوا عن الاتحاد يا نصراويين، لكم الأولوية في الصفر"

الاتحاد يقترب من السير على خطوات النصر

توترت العلاقة كثيرًا بين النصر والاتحاد هذا الموسم، سواء على الصعيد الإداري أو الإعلامي أو الجماهيري، وقد وصل ذلك التوتر إلى ذروته بعد الكشف عن التسريبات الصوتية التي جمعت عبد الرزاق حمدالله مع حامد البلوي واتهام الإدارة النصراوية لنظيرتها في جدة بتحريض اللاعب على الرحيل وفسخ عقده.

ذلك الأمر دفع بالعديد من النصراويين بتمني ودعم فوز الهلال بلقب الدوري السعودي والسخرية من الاتحاد بعد فقدانه الصدارة إثر خسارته أمام الأزرق في جدة في الجولة الـ28، وقد توقف الناقد الرياضي عبد الله الزلال عند هذا الأمر ولم يصمت عنه.

الزلال للنصراويين: لكم الأولوية بالصفر

الصحفي الشهير أوضح خلال تصريحاته لقناة 24 السعودية الرياضية أن النصر هو الأولى بالحديث عن الخروج من الموسم بصفر كبير، إذ هو أول من فقد فرصه في الفوز بأي لقب هذا الموسم، فيما الاتحاد مازال في قلب الصراع على الدوري وقد يُتوج به في النهاية.

وأضاف "أقول للنصراويين الذين يصفون موسم الاتحاد بأنه صفري أن النصر له الأولوية في الصفر لأنه أول من خرج من جميع البطولات هذا الموسم، فلا تقارنوا الاتحاد بالنصر في السخرية لأنه مازال يُقاتل على الدوري وقد يُحققه في النهاية".

وأتم "بعض الإعلاميين النصراويين مثل مبارك الشهري حظوا براحة بال هذا الموسم بعد خروج فريقهم من المنافسة على كافة الألقاب، وقد شجعوا واحتفلوا بفوز الفيحاء على الهلال ويُشجعون حاليًا الاتحاد للفوز بالدوري، الجمهور والإعلام النصراوي متفرغ حاليًا لتشجيع الهلال أو الاتحاد للفوز بالدوري، هذا دليل أنه إن لم يُسعدك ناديه فشجع الأندية المنافسة للهلال".

ما وضع المنافسة بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا وإيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الزعيم يحتاج للفوز بمباراتيه دون انتظار أي نتائج أخرى للتتويج باللقب، فيما فقد الاتحاد تلك الميزة بعد سقوطه الأخير بهدف أمير سعيود وبات بحاجة للفوز وانتظار تعثر منافسه في واحدة من مواجهتيه.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر، فيما لم يفز الاتحاد باللقب منذ موسم 2008-2009.

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