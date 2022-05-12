هل يرحل؟ جوارديولا يعلن موقفه من البقاء مع مانشستر سيتي!

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقفه من البقاء مع النادي الإنجليزي والتوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023.

سيتي يعتبر هو المرشح الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يبتعد عن ليفربول أقرب منافسيه بـ3 نقاط، قبل مباراتين على نهاية البطولة.

ومع ذلك أثيرت التكهنات حول مستقبل جوارديولا، بسبب فشل الفريق في تحقيق دوري أبطال أوروبا، وخروجه من نصف النهائي في سيناريو دراماتيكي أمام ريال مدريد.

ماذا قال جوارديولا عن مستقبله؟

المدرب الإسباني قال لشبكة "سكاي سبورتس":"إذا كان الأمر بيدي لبقيت مع مانشستر سيتي وجددت عقدي لمدة 10 سنوات أخرى".

وأضاف:"لو استقريت على تجديد عقدي مع النادي سأقرر ذلك في نهاية الموسم المقبل، سنرى كيف ستسير الأمور في نهاية العام بالنسبة لي وللفريق".

🗣 "If I extend my contract, it will be at the end of next season."



Pep Guardiola on his future with Manchester City. pic.twitter.com/2OEYRUxAUQ — Football Daily (@footballdaily) May 12, 2022

وتابع:"البقاء لفترة طويلة يظل كأولوية بالنسبة لي ولكن نحن بحاجة إلى المزيد من الوقت لتقرير ذلك".

ماذا حقق جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

صاحب الـ51 سنة حقق العديد من النجاحات على الجانب المحلي، ولكنه لم يحصل على أي بطولة أوروبية حتى الآن.

وحصل جوارديولا على لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين 4 مرات، وحقق كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

ويمتلك مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق في رصيده 3 بطولات دوري إنجليزي، ويعتبر قاب قوسين أو أدنى من اللقب الرابع.

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