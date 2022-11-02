هل يدعم الاتحاد الأوروبي السوبر ليج؟ عشاء عمل غامض بين أنييلي والخليفي

Marc MechenouaRomeo AgrestiRomeo Agresti
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Andrea Agnelli Nasser Al-KhelaifiGetty
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الحديث عن "السوبر ليج" يعود من جديد

على الرغم من الاختلاف الواضح في الرأي بخصوص بطولة "السوبر ليج" إلا أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد التقى بأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي.

فبحسب ما ورد من النسخة الفرنسية لموقع "جول"، جاءت الجلسة في مكان راقٍ في باريس يوم أمس، الثلاثاء، وتطرق الطرفين للحديث عن بطولة "السوبر ليج".

وأوضح تقرير النسخة الفرنسية أن الحديث كان هادئًا للغاية، حيث تمسك رئيس البيانكونيري بفكرة إنشاء بطولة "السوبر ليج" على الرغم من مشاكل فريقه وخروجه من دوري الأبطال مبكرًا هذا الموسم.

فيما عارض الخليفي وجهة نظر أنييلي وتمسك بالشكل الحالي للعبة، حيث يرى أنه من الأفضل أن تكون كرة القدم متاحة للجميع لأنها تنتمي إلى الكل، وهو رأي الرئيس الباريسي منذ البداية.

جدير بالذكر أن أنييلي كان رئيسًا لرابطة الأندية في الاتحاد الأوروبي، لكنه استقال من منصبه فور الإعلان عن بطولة "السوبر ليج"، وحل ناصر الخليفي مكانه في أعقاب تلك الأزمة.

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  • 17%باريس سان جيرمان
  • 10%ليفربول
  • 40%فريق آخر
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