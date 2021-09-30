هل يُدرب لويس إنريكي برشلونة؟ الرد الحاسم من مدرب إسبانيا

الأمر بات مؤكدًا الآن..

طرحت الصحف الإسبانية اسم لويس إنريكي لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة، غير أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا أنهى على هذه الشائعات جملة وتفصيلًا.

إنريكي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان قائمة منتخب إسبانيا للتوقف الدولي القادم، أعلنها صراحةً أنه سيفي بعقده مع لا روخا ولا توجد لديه نية للرحيل صوب كامب نو.

وقال إنريكي "أعتقد أن لابورتا (رئيس برشلونة) ليس لديه رقم هاتفي" في إشارة واضحة أنه خارج الحسابات ولا يفكر في العودة إلى البرسا مجددًا.

كما أضاف "عقدي مع إسبانيا سارٍ، ولدي عادة الوفاء بعقدتي وكلمتي".

ويمتد عقد إنريكي مع منتخب إسبانيا حتى مونديال قطر 2022، والذي سيقام للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر من العام المقبل.

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وامتلك المدرب الخبير تجربة استثنائية مع برشلونة بين 2014 إلى 2017، حيث قاد النادي الكتالوني لتحقيق الثلاثية التاريخية عام 2015.

بخروج إنريكي من قائمة المرشحين لخلافة كومان، يصبح الاختيار أمام إدارة لابورتا بين الثنائي تشافي هيرنانديز وروبيرتو مارتينيز بصورة أساسية.

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية طرحت اسمًا جديدًا في الساعات الماضية أيضًا وهو اسم مدرب ريفر بليت الحالي مارسيلو جاياردو.