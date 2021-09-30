توابع زلزال بنفيكا .. لابورتا يجلس مع اللاعبين دون كومان واجتماع طارئ فجرًا

الهزيمة أمام بنفيكا تزلزل أروقة برشلونة.

عاش نادي برشلونة الإسباني ليلة صاخبة للغاية مساء الأربعاء، بدأت بالخسارة أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة، وللمرة الأولى في تاريخه، يخسر أول مباراتين له في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ليصبح موقفه في التأهل إلى دور الستة عشر معقدًا بعض الشيء.

ويتذيل برشلونة ترتيب فرق المجموعة الخامسة بدون رصيد، ويحتاج إلى الانتصار في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة ضد دينامو كييف الأوكراني إذا ما أراد إنعاش حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي.

ومع الزلزال الذي ضرب برشلونة على ملعب "دا لوز"، أصبح مستقبل الهولندي رونالد كومان في تدريب الفريق محل شك كبير.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن قرار جوان لابورتا رئيس برشلونة بإقالة كومان لا جدال فيه، على الرغم من أن الإدارة سارعت للإعلان أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات متسرعة.

ومن الواضح أن مباراة بنفيكا ستكون آخر مباراة يديرها كومان في قيادة برشلونة، خاصة بالنظر إلى أن الهولندي لن يجلس على مقاعد البدلاء يوم السبت ضد أتلتيكو مدريد في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بسبب الإيقاف.

ماذا فعل لابورتا بعد الخسارة أمام بنفيكا؟

الصحيفة الإسبانية كشفت أن لابورتا نزل إلى غرفة ملابس برشلونة في ملعب "دا لوز" وألقى خطابًا لمواساة اللاعبين المحبطين من الخسارة والمرتبكين بشكل كامل من الإذلال في دوري أبطال أوروبا.

ومرة أخرى، كان لابورتا يحاول رسم خط أكثر تفاؤلًا لإخراج اللاعبين من هذا الوضع، والتأكيد على أن النادي لديه خطة واضحة لإصلاحه.

الصحيفة الإسبانية أكدت أنه خلال الخطاب لم يقم لابورتا بذكر اسم كومان في أي مناسبة، مما يشير بوضوح شديد إلى أن المدرب الهولندي لن يكون ضمن المشروع.

في الواقع، لم يكن كومان حتى حاضرًا حين ظهر لابورتا في غرفة ملابس برشلونة، حيث كان يدلي ببعض الأحاديث الصحفية.

ما هي تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة الطارئ؟

الأمور تسارعت بشكل واضح بعد جلسة لابورتا مع لاعبي برشلونة والتي شهدت غياب كومان، والآن يبدو أن الساعات ستكون محسوبة بالفعل في برشلونة.

النادي حرص فور انتهاء المباراة على عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن المدرب الهولندي، لكن الخسارة المهينة أمام بنفيكا ستجعل مستقبله بعيدًا عن "كامب نو".

وحسب صحيفة "as" أيضًا، فإن جوان لابورتا عقد اجتماعًا طارئًا مع فريقه في الثالثة من فجر الخميس، مستفيدًا من أن الجميع كان متواجدًا في مدينة برشلونة الرياضية بعد العودة من رحلة لشبونة.

لابورتا اتصل برجال دائرته المقربة، بداية من رافا يوستي نائب الرئيس الرياضي، مرورًا بالثنائي ماتيو أليماني مدير كرة القدم، ومستشاره إنريك ماسيب، واستدعاهم لاجتماع قمة عاجل.

ومن الواضح أن القضية الوحيدة التي كانت مطروحة على جدول الأعمال كانت إقالة كومان وكيفية التعامل معها، وكذلك المرشح الذي سيتولى المنصب خلفًا له.

من هم المرشحون لخلافة كومان في برشلونة؟

ويعد الثنائي تشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز أكثر المرشحين حظًا لخلافة كومان في برشلونة.

لكن محطة "راديو كتالونيا" الإسبانية أكدت أن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق قد دخل بقوة في قائمة الترشيحات في الساعات الأخيرة.

وأكدت المحطة الإذاعية أن بيرلو يعد رهانًا شخصيًا من قبل لابورتا، الذي يرى في الإيطالي استنساخًا لتجربة فرانك ريكارد السابقة في برشلونة.

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