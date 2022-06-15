هل يخطف تاليسكا من النصر؟ إجابة واضحة من كورينثيانز البرازيلي

وسط القلق النصراوي من رحيل النجم البرازيلي.. إجابة واضحة من كورينثيانز

مع رحيل مهاجم كورينثيانز البرازيلي جو، يطمح الفريق البرازيلي العريق في البحث عن اسم بديل له في الميركاتو الصيفي.

تطرح العديد من الأسماء لاستبدال الفراغ في هذا المركز ومساعدة المدرب فيتور بيريرا في سد هذه الخانة.

على المستوى المادي، سيوفر رحيل جو راتبًا معقولًا للغاية يستطيع كورينثيانز أن يتفاوض بنسبة منه على ضم مهاجم مميز، وفي هذا السياق تحدث دويليو مونتيرو ألفيش، المدير الرياضي لكورينثيانز عن الأمر.

في تصريحات لـ "جلوبو إسبورتي" قال ألفيش: "لم نحدد كل ما يتعلق بالأمر بعد، ولكن هناك تشاور في الوقت الراهن، نعرف أن الأسماء المطروحة ذات قيمة كبيرة، ولكننا ننتظر التحرك الرسمي في الميركاتو".

وأضاف: "مسؤولونا يتداولون نفس الأسماء، ولكن لا أستطيع توجيه توقعات الناس".

وأردف: "لم نتواصل مع كافاني مجددًا، هناك شهر يتبقى على فتح السوق وقبلها لدينا مباريات هامة ونركز عليها، ولكننا نتتبع الأسماء في السوق".

ولدى سؤاله عن تاليسكا مهاجم النصر، قال ألفيش: "بالنسبة لتاليسكا، لم يكن موجودًا في مخططاتنا أبدًا، إنه أمنية بالنسبة للعديد من المشجعين، إنه لاعب أظهر بوضوح رغبته في تمثيل كورينثيانز، ولذلك في كل ميركاتو يفتح أبوابه، يظهر اسم تاليسكا، ولكن لم يحدث يومًا أن تم التواصل معه، إنه ليس في خططنا الآن ولكن ربما يكون ذلك في المستقبل، بالنسبة للوقت الراهن لا يوجد أي شيء".

الجدير بالذكر أن تاليسكا سجل هذا الموسم مع النصر 18 هدفًا في مسابقة الدوري السعودي، وقد أعلن من قبل أنه ينوي الاستمرار مع "العالمي" لأطول فترة ممكنة.

اقرأ أيضًا..

من بينهم الهلال والشباب .. انقسام في الدوري السعودي بسبب الرديف

"ديون النصر 400 مليون ريال؟ هناك أوراق رسمية تؤكد عكس ذلك"

أخبار الدوري السعودي اليوم: معضلة مدرب النصر .. ونبأ سار في الهلال