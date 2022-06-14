أخبار الدوري السعودي اليوم: معضلة مدرب النصر .. ونبأ سار في الهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

يحاول نادي النصر جاهدًا إنهاء ملف التعاقد مع مدرب جديد، من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

لكن موقع "كووورة" السعودي كشف عن وجود انقسام بين صناع القرار في النصر، حول استمرار المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.

مؤيدو استمرار روسو يرون أن الوقت ضيق للغاية من أجل جلب مدرب جديد، وأن الأرجنتيني المخضرم أصبح على معرفة باللاعبين، ويحتاج إلى تدعيمات جديدة.

فيما يفضل مسلي آل معمر رئيس النادي التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتوجيه الشكر إلى روسو مع نهاية عقده.

يعيش نادي الرائد حالة من القلق، وذلك بعد تعرض الإسباني المخضرم هيريرين حارس الفريق للإصابة.

وكشف نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تعرض هيريرين للإصابة خلال مران الفريق، على أن يحدد الجهاز الطبي نوعية الإصابة بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

ويستعد الرائد لمواجهة الأهلي ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وسط حالة من القلق حول حارس المرمى الأساسي للفريق.

طالبت إدارة نادي الشباب، في شكواها المقدمة لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي بتعويض قدره 21 مليون ريال.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مطالب نادي الشباب، مع التأكيد على أن قيمة التعويض تتضمن 20 مليون ريال نظير الانتهاك الصريح لحقوق نادي الشباب، ومخالفة عقود الدعاية والإعلان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب يطالب بالحصول على مليون ريال في صورة غرامة على نادي الاتحاد، بسبب التحايل على قواعد الانتقال.

وحسب المصدر ذاته، طلب نادي الشباب منع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد في فترتي قيد، وإيقاف شراحيلي لمدة ستة أشهر.

أعلن نادي الوحدة عن التعاقد مع المدرب الإيطالي برونو أكرابوفيتش، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد الصعود إلى الدوري المحترفين.

وكشف النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع أكرابوفيتش، وسيرته الذاتية، التي تنقل خلالها بين أربع دول أوروبية.

ويحاول نادي الوحدة العمل سريعًا من أجل دعم الفريق قبل انطلاق فترة التحضير للموسم الجديد، ونجح بالفعل في التعاقد مع الحارس المغربي منير المحمدي.

فتح النادي الأهلي المصري باب المفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب، من أجل خلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، الذي رحل بعد فسخ عقده بالتراضي يوم الإثنين.

وكشف موقع "كووورة" أن إدارة الأهلي تحركت نحو عدد من المدربين، ومن بينهم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي.

وأكد التقرير أن الأهلي تواصل مع فيتوريا بالفعل خلال الساعات الماضية، ويعد من بين أبرز المرشحين حاليًا لقيادة "القلعة الحمراء".

أكدت صحيفة "الرياضية" أن عبد الإله المالكي، لاعب وسط نادي الهلال، سينهي المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بعد ثلاثة أسابيع.

وكشفت الصحيفة، أن الجراح الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لنجم الهلال، سيتفق مع الجهاز الطبي في "الزعيم" على موعد بدء المالكي لتدريبات الكرة، بالإضافة إلى عودته تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية.

وبدأ المالكي المرحلة التأهيلية الثانية بعد إجازة عيد الفطر، وعاد بعدها إلى قطر من أجل استكمالها.

وأكد الهلال في الرابع من أبريل الماضي أن الفحوصات التي خضع لها المالكي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في حالته خلال مرحلة التأهيل.

يذكر أن المالكي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في فبراير الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني، في تصفيات كأس العالم 2022.