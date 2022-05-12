هل يتمكن الهلال من التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية 2023؟

ما هو مصير نادي الهلال من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2023؟

تقترب فترة الانتقالات الشتوية 2023 في كرة القدم السعودية، وتترقب الجماهير موقف نادي الهلال من إبرام تعاقدات جديدة، بعدما حُرم من إجراء أي صفقة في فترة الانتقالات الصيفية 2022.

حرمان الهلال من إجراء التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية 2022 جاء بسبب قضية اللاعب محمد كنو، والتي أثارت جدلًا واسعًا منذ فتح ملفها في يناير من العام الجاري.

كنو كان قد وقع لصالح نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال قبل أن يتراجع ويوقع عقدًا جديدًا مع "الزعيم"، وهو ما جعل "العالمي" يرفع قضية ضد اللاعب وغريمه.

وبعدما قام نادي الهلال بالاستئناف ضد قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن ذلك الاستئناف في أغسطس الماضي.

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لكن هل سيكون بمقدور الهلال أن يضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية 2023؟ "جول.كوم" يجيب على هذا السؤال في التقرير التالي..

هل يتمكن الهلال من التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية 2023؟

لن يتمكن الهلال من إجراء صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية 2023، وذلك بسبب العقوبات الصادرة بحق النادي في قضية محمد كنو.

العقوبات الصادرة بحق الهلال تحرم النادي من التعاقدات خلال فترتي انتقال متتاليتين، بدأت في فترة الانتقالات الصيفية 2022 والفترة التالية لها، في يناير 2023.

ما هي العقوبات الصادرة بحق الهلال وكنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر في قضية كنو بعدما وقع للنادي قبل أن يُجدد عقده مع الهلال.

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر، كما عاقبت الهلال بالمنع من القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح "العالمي".

القرارات لم تنل رضا الطرفين ولذا تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ يريد الهلال إلغائها فيما يسعى النصر لزيادة المبلغ المالي إلى 34 مليون تتضمن 7 ملايين استلمها اللاعب كمقدم عقد.

ما هو قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو؟

حساب النصر الرسمي على تويتر أكد في أغسطس الماضي تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي يتضمن قراراته بشأن قضية كنو.

📄 | مركز التحكيم الرياضي السعودي يصدر قراراته حول قضية اللاعب محمد إبراهيم كنو pic.twitter.com/eEUUQQ7isN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 30, 2022

وأشار الخطاب إلى أن القرارات الصادرة بالإجماع من هيئة التحكيم تتضمن المصادقة على قرارات غرفة فض المنازعات بإيقاف لاعب الوسط السعودي 4 أشهر ومنع الهلال من القيد فترتي تسجيل بجانب إلزام النادي واللاعب متضامنين أو منفردين بتسديد غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي لصالح النصر.