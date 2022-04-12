متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2023 في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2023 في الدوري السعودي للمحترفين والدرجة الأولى..

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

الأندية السعودية الكبرى، مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في استقطاب العديد من النجوم اللامعين، مثل المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم يوفنتوس السابق.

كما نجد كذلك لاعبين أمثال الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا نجم إشبيلية الإسباني السابق، وأوديون إيجالو نجم مانشستر يونايتد السابق، ولوسيانو فييتو وبيتي مارتينيز.

تطور كرة القدم السعودية الملحوظ للجميع في السنوات الأخيرة، ساعد على اشتعال سوق الانتقالات بشكل أكبر، وساهم في تحسن جودة الدوري السعودي للمحترفين، ومستوى اللاعبين المحليين أيضًا.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022

لكن، ما هي مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2023 في الدوري السعودي؟ الإجابة تجدها هنا عبر "جول GOAL".

موعد سوق الانتقالات الشتوية 2023 في دوري روشن السعودي؟

يكشف نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2022-23 في السعودية.

وحسب نظام "TMS" الخاص بسوق الانتقالات من "فيفا" فإن فترة الانتقالات الشتوية 2023 في كرة القدم السعودية تبدأ يوم 1 يناير 2023، وتمتد حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

الدرجة بداية سوق الانتقالات الشتوية 2023 نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023 دوري ورشن السعودي الأحد 1 يناير 2023 السبت 28 يناير 2023 الدوري السعودي - الدرجة الأولى الأحد 1 يناير 2023 السبت 28 يناير 2023



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وقررت اللجنة بداية الميركاتو الصيفي 2021 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدرجة الأولى والثانية، اعتبارًا من يوم الأحد 27 يونيو 2021، لكن مواعيد الانتهاء ستختلف.



ستنتهي فترة سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين في 31 أغسطس 2021، أما في الدرجة الأولى ستنتهي في 8 سبتمبر، على أن تنتهي في الدرجة الثانية في 18 سبتمبر 2021."

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فاجأ الهلال الجميع في 9 مايو الماضي، وأعلن ضمه لمهاجم من العيار الثقيل حتى قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021 هو موسى ماريجا، وقبل الميركاتو أيضًا ضم النصر الجناح تاليسك.



بعد بداية سوق الانتقالات بدأت الأندية السعودية في ضم اللاعبين بكثافة، فتحرك الأهلي السعودي وضم باولينيو بعد منافسة شرسة، كما ضم النصر أيضًا فونيس موري مدافع فياريال."

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