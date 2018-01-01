النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

هل يتخلص ليفربول من عُقدة الصدارة في الكريسماس؟

التعليقات()
Getty
ليفربول ضمن تصدر البريميرليج في أعياد الميلاد.. ولكن هل يضمن له هذا الفوز بالمسابقة؟

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ضمن ليفربول صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في عطلة عيد الميلاد، وذلك بعد الفوز على ولفرهامبتون في الأسبوع الثامن عشر بثنائية مقابل لا شيء.

وكان الفريق الذي ينهي البريميرليج متصدرًا في عطلة عيد الميلاد في آخر ثمانية مواسم من أصل تسعة، يضمن الفوز بالبريميرليج، المرة الوحيدة التي شذ فيها فريق عن هذه القاعدة في آخر تسع سنوات كان ليفربول عام 2014.

الدوري الإنجليزي| صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون بالتسجيل والصناعة

اختيارات المحررين

ويعتبر ليفربول هو أكثر فريق تصدر الدوري في عطلة الكريسماس، ثم خسره في نهاية الموسم (3 مرات).

ولم يخسر ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب أي مباراة في الدوري حتى الآن، وهو الفريق الوحيد الذي تجنب الهزيمة حتى الأسبوع الثامن عشر.

يذكر أن ليفربول لم يتوج ببطولة الدوري منذ موسم 1989/1990.

الموضوع التالي:
جالياني ينفي التعاقد مع نجم ميلان
الموضوع التالي:
بعد الفوز على ولفرهامبتون.. كلوب يحرم لاعبيه من عُطلة الكريسماس
الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | ولفرهامبتون × ليفربول
الموضوع التالي:
الدوري الإنجليزي| صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون بالتسجيل والصناعة
الموضوع التالي:
جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإنجليزي 2018-19 | صلاح ينفرد بالصدارة ويسحق وولفرهامبتون
إغلاق