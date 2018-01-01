الدوري الإنجليزي| صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون بالتسجيل والصناعة

المصري يسجل الأول ويصنع الثاني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ليفربول على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون - ميلنر - لوفرين - فان دايك - روبرتسون - هندرسون - فابينيو - كيتا - صلاح - ماني - فيرمينو اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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فيما دفع وفرهامبتون بكل من: باتريشيو - بينيت - كودي - بولي - دوهيرتي - سايس - نيفيز - جوني - موتينيو - خيمينيز - تراوري

البداية أتت عن طريق أداما تراروي بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 4، تلاه فيرجيل فان دايك في الدقيقة 13 برأسية من ركنية أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 14 نجح أليسون في إبعاد تسديدة رومان سايس، ليأتي الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من فابينيو وإنهاء رائع من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 39 كاد جوني أن يدرك التعادل إلا أن أليسون نجح بالتصدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0.

اضطرارياً خرج نابي كيتا للإصابة وحل آدم لالانا بدلاً منه في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 63 أجرى الذئاب أول تبديل بنزول مورجان جيبس وايت بدلاً من جواو موتينيو ثم إيفان كافاليرو بدلاً من تراوري.

وفي الدقيقة 68 أتى الهدف الثاني بعد عرضية من صلاح ورأسية من فان دايك، قبل 8 دقائق من ثاني تبديلات الريدز جورجينو فينالدوم بدلاً من روبرتو فيرمينو.

على الناحية الأخرى حل روبين فايناجر بدلاً من جوني في الدقيقة 81، فيما اختتم كلوب تبديلاته بخروج ساديو ماني ونزول ناثانيال كلاين.

بذلك يحافظ ليفربول على صدارة البريميرليج بـ48 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ44 نقطة، انتظاراً لنتيجة مواجهته أمام كريستال بالاس غداً، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع بشكل مؤقت أيضاً.