هل منع الاتحاد الأردني عامر شفيع من اللعب ضد عكاظ؟ الفيحاء يُجيب

المشرف العام على الكرة في الفيحاء يُوضح الحقائق

يستعد الفيحاء لمواجهة عكاظ في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين، وسيكون حارس المرمى عامر شفيع متاحًا للعب.

حارس المرمى الأردني كان قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة منتخب النشامى ضد نيبال في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد تعافى قبل عدة أيام وأصبح جاهزًا للعب.

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بعض التقارير كانت قد تحدثت عن تلقي الفيحاء خطابًا من الاتحاد الأردني يطلب به استبعاد شفيع من مباراة عكاظ، لكن النادي نفى الأمر على لسان محمد السليمان المشرف العام على الكرة.

إذ قال لصحيفة الاقتصادية "لم نتلق أي خطاب بخصوص عامر شفيع الذي شارك قبل يومين في التمارين الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي إثر إصابته بكدمة في الكتف".

"هو جاهز تمامًا الآن للمشاركة أمام عكاظ، وقرار لعبه يحدده الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي سيماو".

وأشاد السليمان بحارس المرمى مسلم آل فريح الذي لعب آخر مباراتين وقدم أداءً جيدًا، مضيفًا حول مواجهة عكاظ "المباراة مهمة وأتوقع صعوبتها لأن المنافس محترم وسيلعب على أرضه وبين جماهيره، دائمًا مباريات الكؤوس تحدث فيها المفاجآت، لكن ثقتنا كبيرة بالمجموعة لكسب بطاقة التأهل".

يُذكر أن الفيحاء يتواجد في المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط من 9 مباريات.