اختبارات طبية لتحديد قدرة ثلاثي الأهلي المصاب اللعب ضد الجندل

جروس بانتظار نتائج الفحوصات لتحديد شكل الفريق أمام الجندل

يُواصل مهند عسيري برنامجه التأهيلي في عيادة الأهلي، وسيُحدد بعد أسبوعين إن كان بحاجة لعملية جراحية لعلاج مشكلة خشونة الركبة لديه من عدمها.

ومن جانب آخر، ينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة كريسيتيان جروس التقرير الطبي النهائي للثلاثي عبد الفتاح عسيري ودجانيني تافاريس وجوزيف دي سوزا لحسم موقفهم من المشاركة أمام الجندل غدًا ضمن دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين من عدمها.

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وتعرض الثلاثي للإصابة خلال مباراة الفوز على الأهلي 2-1 في ديربي جدة لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وأوضحت المصادر المتابعة للفريق أن الفحوصات الطبية أظهرت معاناة الثلاثي من إصابات عضلية بسيطة نتيجة الإرهاق البدني، وأنهم ليسوا بحاجة سوى للراحة.

وأضافت أن أمر مشاركتهم في مباراة الغد أمام الجندل سيتضح بعد الجلسات العلاجية التي سيجرونها اليوم والختبارات الطبية التي سيخضعون لها للتأكد من زوال الألم بالكامل.