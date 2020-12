أثار هدف رافاييل لياو المبكر لميلان في شباك ساسوولو جدلًا تحكيميًا كبيرًا، إذ اعتبر البعض أنه غير شرعي لخطأ من اللاعب في التمركز.

6.7 ثانية فقط احتاجها الدولي البرتغالي ليحرز هدف المقدمة للروسونيري في شباك مضيفه، ليصير بذلك أسرع هدف في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.

كرة الهدف بدأت بعد صافرة بداية المباراة، حيث تسلم هاكان تشالهانوجلو الكرة وتقدم ومررها إلى صاحب الـ19 عامًا الذي لم يتوان عن تسديدها في الشباك.

لكن بحسب لقطة منتشرة، ظهر لياو وقدمه اليُسرى تتخطى خط منتصف الملعب وتتواجد في نصف ساسوولو قبل صافرة البداية والركلة الأولى للكرة، ما يُشكك في شرعية الهدف.

القانون واضح في هذا الصدد أن على لاعبي الفريقين التواجد في منتصف ملعبهم أثناء الركلة الأولى للكرة، وفي حال أن تجاوز أحدهم خط المنتصف يتم إعادة الكرة مرة اخرى.

Curiosity. Before the kick-off touch, Leao is already over halfway through the pitch. Being an action that ended directly with the goal (Leao's own) it was to be canceled through Var pic.twitter.com/0QOw4i99vp