من سجل هدف التاريخ؟ لياو يتصدر قائمة أسرع الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى

رقم تاريخي..

دخل رافاييل لياو، لاعب ميلان، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما سجل أسرع هدف في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.

وبعد مرور 6.7 ثانية، أحرز لياو هدف المقدمة لميلان في شباك ساسوولو، في المباراة المقامة بينهما لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

ومن قبل، كان يوزيب لورينيتي لاعب بلد الوليد هو صاحب الهدف الأسرع، عندما أحرز هدفًا بعد مرور 7.3 ثانية فقط، ومن بعده سيدو كايتا مع فالنسيا بـ7.6 ثانية.

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لكن لياو ضرب كل هذه الأرقام القياسية اليوم بهدفه، الذي سهل كثيرًا من مهمة الروسونيري المتقدم في هذه الأثناء على مضيفه بثنائية تضمن له صدارة السيري آ.

وانضم لياو البالغ من العمر 21 عامًا إلى ميلان في صيف 2019 قادمًا من ليل، ورغم صغر سنه إلا أنه تمكن من كسب مكانة أساسية في كتيبة ستيفانو بيولي الموسم الماضي وكذلك هذا الموسم.

#الدوري_الإيطالي



شاهد أسرع هدف في الدوري الإيطالي من إمضاء لياو لاعب ميلان 😮💨#beINSerieA pic.twitter.com/kgvP0i8elI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2020

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في هذا الموسم وحتى الآن، أحرز البرتغالي صاحب الأصول الأنجولية 4 أهداف في مختلف المسابقات، إلى جانب مساهمته بثلاث تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة خاضها.

الجدير بالذكر أن ميلان يفتقد لخدمات زلاتان إبراهيموفيتش بعد معاودة الإصابة له، لكن يبدو أن لياو قد نجح بشكل أو بآخر بتعويض غياب السلطان.