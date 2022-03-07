هل ركلة جزاء برشلونة السبب؟ الحكام يطلبون تعديلات جذربة للقانون!

أثارت ركلة جزاء برشلونة أمام إلتشي الكثير من الجدل لتتصعد الأمور بمطالبات لتصحيح قانون لمسة اليد الجديد.

مباراة برشلونة وإلتشي شهدت لقطة مثيرة للجدل عندما أشار الحكم هيرنانديز إلى ركلة جزاء لبرشلونة، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "الفار" في حين لم يستدع ركلة جزاء أخرى محتملة لصالح إلتشي على يد جوردي ألبا.

الأمر الذي يبدو أنه أشغل فتيل ومطالبات من الحكام الدوليين لتعديل قانون لمسة اليد المستحدث المثير الجدل.

في مارس 2021، أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تغيير قانون لمسة اليد الذي كان ينص على أن أي لمسة يد على المهاجم تؤدي إلى هدف يتم احتسابها خطأ من دون ترك فرصة لتقدير إذا ما كانت متعمدة أم لا، ليترك الأمر إلى حكم المباراة من أجل تحديد التعمد من عدمه وبالتبعية احتساب الهدف أم لا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقرير لها توضح فيه احتجاجات من الحكام الدوليين بسبب ذلك القانون، حيث يطالب البعض بإيضاح أكثر بشأن ذلك وأن الأمر لا يعتمد بشكل كلي على تقدير الحكم.

وقال ميدينا كانتاليو، رئيس اللجنة الفنية للحكام لـ"ماركا": "أعترف أن قانون اليدين معقد، فعندما يلمس اللاعب الكرة بيده أو ذراعه، فإنه يجعل جسمه يشغل مساحة أكبر وعندما يفعل ذلك هذا يعطيه تحكم أكثر وهذه الحالة هي التي يعاقب عليها وتصبح ضربة جزاء".

ونوهت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبوع الماضي، لكن تأجل الأمر بسبب ما يحدث في أوكرانيا.

ومن المنتظر في هذا الاجتماع الذي سيتم استئنافه قريبًا أن يتم تقديم مقترحات ومناقشات بخصوص تلك القاعدة وعددًا من قوانين كرة القدم الآخرى.

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