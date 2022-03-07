شكوك حول مشاركة مبابي أمام ريال مدريد!

يبدو أن الأخبار السيئة تواصل ملاحقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد تعرض كيليان مبابي نجم الفريق إلى إصابة قوية.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد مساء الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب عدد من التقارير الفرنسية والإسبانية، فإن مبابي تعرض للإصابة خلال مران باريس سان جيرمان الذي أقيم يوم الإثنين.

التقرير الأبرز يأتي من شبكة "rmc sport" الفرنسية، التي كشفت أن إصابة مبابي حدثت في المران، وأن اللاعب سيخضع إلى فحوصات مكثفة في الساعات القليلة القادمة لتحديد نوع الإصابة المحتملة.

الإصابة التي تعرض لها مبابي جاءت بعد احتكاك عنيف مع زميل له في باريس سان جيرمان، لكن دون تحديد هويته حتى الآن.

وتأتي الإصابة لتثير الشكوك حول إمكانية مشاركة مبابي أمام ريال مدريد، خاصة وأن الفرنسي الدولي هو صاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

وإذا ما جاءت الإصابة قوية لتحرم مبابي من اللعب ضد ريال مدريد، فإن باريس سان جيرمان سيفتقد لجهود أحد أهم نجومه في الموسم الحالي، وهدافه الأبرز، وهو ما قد يؤثر على حظوظه في العبور إلى ربع النهائي.

اقرأ أيضًا ..

أسماء منطقية وغياب بنزيما .. الجماهير تختار التشكيل التاريخي لريال مدريد

جسد عادل إمام شخصيته وسبب غريب أبعده عن الأندية .. وفاة "الحريف"

مبلغ لا يُصدق .. الكشف عن "ثمن" إقالة 17 مدربًا في الدوري السعودي