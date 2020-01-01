هل تعجل إصابة سواريز من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز؟

من يكون بديل سواريز؟

أعلن برشلونة عن غياب نجمه لويس سواريز عن الملاعب لمدة أربعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليُمنى، في ضربة قاسمة لظهر العملاق الكتلاني.

هذه الإصابة شكلت مفاجأة وفتحت الباب أمام أزمة حقيقية في الكامب نو، فسواريز مهاجم ليس له بديل في كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي.

برشلونة كان يضع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، كالخيار الأول لخلافة الدولي الأوروجوياني، لكن الخطط كانت مبنية على بدء المفاوضات خلال الصيف المقبل.

لكن هل إصابة سواريز ستُعجل بقدوم الدولي الأرجنتيني إلى البلوجرانا؟ الإجابة أن من غير المرجح أن تحاول إدارة خوسيه ماريا بارتوميو بالظفر بلاوتارو في هذا الشهر.

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الأمر يعود إلى عدد من الأسباب أهمها أن الإنتر لن يقبل رحيل أحد نجومه مبكرًا في ظل صراعه الكبير هذا الموسم للعودة إلى مصاف الكبار مجددًا.

بشكل عام، فإن لمارتينيز شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو صالح في الفترة بين 1 يوليو إلى 15 يوليو، وهو الوقت المرجح لإتمام الصفقة حال الاتفاق مع اللاعب.

في الوقت نفسه، فتبقى بعض الحلول متاحة أمام البرسا في هذا السوق، مثل إيدينسون كافاني وباكو ألكاسير، وكلاهما خارج حسابات ناديه في الفترة المقبلة.

وقديمًا، فضّل برشلونة التعاقد مع كيفن برنس بواتينج على كارلوس فيلا بسبب فارق الراتب بين اللاعبين، لكن الآن قد يكون الدولي المكسيكي خيارًا مميزًا ومنطقيًا، فاللاعب يمكنه الانضمام حتى نهاية الموسم معارًا ثم يعود لأمريكا من جديد.