فاتي أم جريزمان؟ حلول برشلونة لتعويض إصابة سواريز

ما هي الحلول الممكنة لبرشلونة لتعويض غياب سواريز

في ظل الاهتمام الكبير برحيل إرنستو فالفيردي أو بقائه وموقف تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة، جاء الخبر الصدمة بخضوع لويس سواريز لعملية جراحية قد تبعده لنهاية الموسم الجاري.

برشلونة لن يستطيع شراء مهاجم بارز في سوق الانتقالات الشتوية لأسباب مالية وكذلك لأنّه لا يوجد فريق قد يوافق على بيع لاعبه خلال هذه الفترة، وبالتالي عليه إيجاد حل لغياب مهاجمه الوحيد في النصف الثاني من الموسم من القائمة الحالية.

وسواء استمر فالفيردي أو رحل، فالحلول المتاحة منحصرة في الآتي:

جريزمان وميسي – المهاجم الوهمي

جريزمان لم يسبق له اللعب في مركز المهاجم الصريح من قبل وكذلك ميسي ولكن وجودهما معًا قد يكون مفيدًا للبلوجرانا.

مدرب برشلونة قد يعتمد على ثلاثية هجومية تشمل جريزمان على اليمين وميسي في العمق وأنسو فاتي/كارليوس بيريز على الجهة اليسرى.

الخطة تم اعتمادها من قبل أمام سلافيا براج لكن وقتها لم يكن هناك التفاهم الحاصل بين ميسي وجريزمان كما هو الحال الآن.

مع تبادل للمراكز بين البولجا وبطل مونديال 2018 فإن برشلونة لديه الفرصة للوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف.

وقد تنجح الخطة كذلك في خطة 4-4-2 ويكون جريزمان مهاجم ثاني وظيفته الضغط على دفاعات المنافس لمنح ميسي حريته الكاملة.

فاتي البديل الشرعي

صاحب الـ 17 عامًا هداف بالفطرة، فاللاعب مع الفئات السنية الصغيرة كان يشغل مركز المهاجم أو الجناح الأيسر.

فاتي يستطيع أن يكون المهاجم الأساسي لبرشلونة نظرًا لصغر سنه وسرعته وقوته وجرأته على المرمى وقد تكون فرصة لاكتشاف موهبة جديدة وربما لو أثبت قدراته يتخلى البلوجرانا عن فكرة جلب مهاجم بديل.

تجربة زيدان

مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، اضطر لتغيير خطته أمام فالنسيا في السوبر الإسباني بسبب إصابة كريم بنزيما وجاريث بيل وإيدين هازارد.

برشلونة يستطيع الاعتماد على الفكرة ذاتها بوجود خماسي في الوسط وهم بوسكيتس ودي يونج وأرتور وفيدال وجريزمان وأمامهم ميسي في الهجوم.

بهذه الطريقة يستطيع برشلونة السيطرة أكثر على الكرة والتحكم في الرتم وإيجاد العديد من الحلول سواء على الأطراف أو في العمق.

كما أنّ فالفيردي في بعض المباريات اعتمد على فيدال ليقوم بأدوار سواريز وقد يكون للتشيلي دورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

الحل

ربما الأزمة الرئيسية حاليًا هي موقف فالفيردي، فلو استمر لنهاية الموسم فأعتقد أنّ إصابة سواريز لن تكون المشكلة الوحيدة لأنّ الجميع فقد الثقة في المدرب حتى غرفة الملابس.

ولكن لو جاء تشافي أو حتى مدرب الرديف بصورة مؤقتة لنهاية الموسم فربما نجد حلولًا من خارج الصندوق، وربما يتم الاعتماد على الرديف وتصعيد مهاجم مثل أبيل رويز رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

شكل برشلونة في الفترة المقبلة يتوقف فقط على تحديد مصير فالفيردي، فلو استمر لن يتغير الكثير ولو رحل ربما لا نشعر بإصابة سواريز.