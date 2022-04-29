لاعبو الهلال السبب في رحيل جارديم؟ المعيوف يكشف الحقيقة

كشف عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، عن حقيقة ما تردد حول تسبب لاعبي الزعيم في رحيل البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق للفريق.

جارديم رحل عن الهلال بعد أن تمت إقالته من جانب إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق على يد الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2021.

وخلال تواجده في برنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية، توجه مقدم البرنامج تركي العجمة بسؤال لعبد الله المعيوف حارس الهلال: "هل تسببتم كلاعبين في إقالة جارديم؟".

حارس الهلال رد قائلًا: "لا نتدخل في قرارات الإدارة وهم المسؤولين عن تغيير المدربين، وسألونا على المدرب رامون دياز، ورحبنا بالتعاقد معه، وجارديم كان مدربًا جيدًا ولديه نظام جديد، ولكن النتائج لم تساعده".

عبد الله واصل: "لاعبو الهلال اعتادوا على طريقة لعب معينة منذ فترة طويلة، وجاء جارديم بطريقة جديدة لم تكن مجدية للاعبين، وحاول تغيير الطريقة ولكنه لم ينجح".

"لاعب الهلال يريد التجديد ولكن ظروفه تمنعه"

المعيوف اختتم حديثه قائلًا: "نحن في الهلال نحب طريقة اللعب الممتعة، بتناقل الكرة بين أقدام اللاعبين، وليس اللعب الطويل من الخلف للأمام".

#عبدالله_المعيوف: اللاعبون لم يتدخلوا في إقالة جارديم لكن النتائج لم تكن جيدة بسبب "النظام الجديد".. و"طقطقة الهلال" أفضل طريقة لعب للفريق حاليا@almayuof @Alhilal_FC#كورة_روتانا pic.twitter.com/PMXrqLE3ua — برنامج كورة (@korarotana) April 29, 2022

#عبدالله_المعيوف: اللاعبون لم يتدخلوا في إقالة جارديم لكن النتائج لم تكن جيدة بسبب "النظام الجديد".. و"طقطقة الهلال" أفضل طريقة لعب للفريق حاليا@almayuof @Alhilal_FC#كورة_روتانا pic.twitter.com/PMXrqLE3ua — برنامج كورة (@korarotana) April 29, 2022

وبعد أن تمت إقالة جارديم، أعلن الهلال عن تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الحالي للفريق الأزرق، حيث يقدم مع الفريق مستويات ونتائج رائعة.