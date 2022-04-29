"لاعب الهلال يريد التجديد ولكن ظروفه تمنعه"

طلب الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، البحث عن لاعب آسيوي بدلًا من الكوري الجنوبي جانج هيون سو، بسبب اقتراب رحيله.

وينتهي عقد المدافع الكوري بنهاية الموسم الحالي، حيث يوجد في عقده بندًا يتيح له التمديد لمدة موسم إضافي، وذلك بالاتفاق بين الطرفين.

جانج في طريقه للرحيل عن الهلال

المدافع الكوري ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وهناك أخبار قوية من كوريا الجنوبية، تؤكد على أن جانج في طريقه للانتقال إلى فريق أولسان.

موقع سبورتس الكوري الجنوبي أكد سعي أولسان للتعاقد مع جانج هيون سو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، موضحًا أن محاولاته باءت بالفشل لتمسك الهلال بخدمات لاعبه خاصة مع إقباله على خوض غمار كأس العالم للأندية.

وأضاف الموقع نقلًا عن أحد مسؤولي أولسان أنهم جلسوا مع جانج هيون سو واتفقوا معه على الانضمام للفريق خلال الصيف القادم وعقب نهاية عقده مع الهلال، رغبة منهم في جمعه مع زميله السابق في منتخب كوريا الجنوبية، كيم يونج جوون، الذي ضمه النادي في يناير الماضي. "اقرأ التفاصيل"

جانج يريد تجديد عقده مع الهلال ولكنه سيرحل

أكد حمود القحطاني، على أن مسألة رحيل جانج هيون سو عن نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، أصبحت شبه مؤكدة، ولذلك يطالب إدارة الزعيم بالبحث عن لاعب آسيوي بدلًا منه.

وكتب القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن جانج يريد تجديد عقده ولكن ظروفه تمنعه من ذلك.

وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "أتمنى من إدارة الهلال تبدأ بالبحث عن لاعب آسيوي مميز بدلًا من جانج بسبب عدم قدرته على التجديد حتى الآن، وأصبحت مغادرته نهاية الموسم شبه مؤكدة".

أتمنى من إدارة #الهلال تبدأ بالبحث عن لاعب آسيوي مميز بديلاً عن #جانغ بسبب عدم قدرته على التجديد حتى الان و أصبحت مغادرته نهاية الموسم شبه مؤكدة . #الهلال🤍💙 — حمود القحطاني (@hamoud_1010) April 29, 2022

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