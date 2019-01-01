هل أعلن برشلونة مبكرًا؟ حذف خبر انتقال دينيس سواريز إلى آرسنال

لماذا حذف برشلونة خبر رحيل دينيس إلى آرسنال؟

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حذف نادي برشلونة الإسباني خبر رحيل دينيس سواريز على سبيل الإعارة إلى صفوف آرسنال حتى نهاية الموسم..

وكان برشلونة نشر خبر تمديد سواريز عقده مع الفريق الكتالوني قبل الرحيل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الكتالوني، قد رفض عرضين من ثنائي الأندلس، ريال بيتيس وإشبيلية، من أجل بيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو.

💢 برشلونة يعلن انتقال دينيس سواريز على سبيل الإعارة إلى آرسنال ✍️ pic.twitter.com/wlFq8EmggC

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

ولا تعد هذه المرة الاولى التي يحدث فيها هذا الأمر، فسبق وأعلن حساب برشلونة رحيل باولينيو إلى الدوري الصيني قبل حذف التغريدة ونشر الخبر مرة أخرى ولكن بعد 24 ساعة.

وخاض دينيس 8 مباريات الموسم الحالي، سجل هدفين فقط، حيث فشل في فرض نفسه على خطط المدير الفني أرنستو فالفيردي.

وبشكل عام لعب سواريز، لصفوف الفريق الكتالوني، 71 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع مثلها.

اللاعب أنضم لصفوف الجنرز، مع إمكانية الحصول على تعاقده بشكل كامل في الصيف المقبل، مقابل 18 مليون جنية أسترليني.

وكان المدير الفني أوناي إيمري، قد طلب من إدارة أرسنال، ضم لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق في ما تبقى من موسم.