آرسنال يعود لخيار كاراسكو بعد فشل ضم بيريشيتش

الصفقة قد تتم في آخر أيام السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فشل آرسنال في إقناع الإنتر بالتخلي عن جناحه إيفان بيريشيتش بالإعارة مع حق الشراء الصيف القادم، ولذا عاد لهدفه القديم "يانيك كاراسكو".

اللاعب البلجيكي غير سعيد بتواجده في الصين حيث يلعب مع داليان، ولذا يرغب وعائلته بالعودة للقارة الأوروبية، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وميلان، بجانب آرسنال.

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النادي اللندني لا يستطيع إنفاق الأموال هذا الشهر، ولذا يرغب في عقد صفقات إعارة غير مكلفة مع إمكانية شراء المعارين خلال سوق الانتقالات الصيفي، وقد نجح مؤخرًا في التوصل لاتفاق مع برشلونة حول استعارة دينيس سواريز حتى نهاية الموسم مع حق ضمه نهائيًا مقابل 20 مليون يورو.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن آرسنال سيُحاول ضم كاراسكو في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوي، علمًا أن مصادر أخرى تتحدث عن محاولة ميلان كذلك الحصول على اللاعب في آخر أيام الميركاتو.