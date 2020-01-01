سامي الجابر: النصر ليس منافسًا للهلال، الفوز عليه هو بطولة "إسكات الضجيج"

تصريح مثير من أسطورة الهلال والكرة السعودية

قال سامي الجابر أسطورة الملاعب السعودية ورئيس نادي الهلال السابق أن النصر ليس منافسًا لناديه، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما يُعادل سنة ضوئية.

الجابر حل ضيفًا على برنامج الليوان المذاع عبر فضائية روتانا خليجية، وقد أطلق تصريحًا من المتوقع أن يُثير الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي خلال الساعات القليلة القادمة.

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إذ قال "النصر ليس منافسًا للهلال، الفارق سنة ضوئية، التنافس بين الفريقين هو تنافس إعلامي وجماهيري فقط، لكن لا يمكن مقارنة 59 بطولة بـ25".

"هذا تاريخ وأرقام وليس إساءة لأحد، تلك وجهة نظري والتي لا تحمل أي تقليل من أي أحد، مباريات الهلال والنصر بالنسبة لنا هي مباراة إسكات الضجيج أو بطولة القضاء على الضجيج، لأننا نعلم أن فوز النصر علينا سيكون بالنسبة لهم بطولة، سيُسببون لنا الكثير من الإزعاج على المستوى الإعلامي والجماهيري".

"المنافسة السعودية عادلة بالطبع، السنوات الأخيرة شهدت تتويج الأندية الأحق باللقب، علينا أن نتوقف عن الصياح والنياح والضجيج، المنافس الحقيقي للهلال هو الاتحاد، وهذا واضح بالأرقام، هناك ضجيج في الإعلام حول النصر ومنافسته للهلال لكن هذا ليس صحيحًا، هناك سنة ضوئية بين الناديين والنصر مع احترامي ليس منافس الهلال حاليًا".

جدير بالذكر أن النصر تُوج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الماضي بعد صراع شرس مع الهلال، فيما يتصدر الأخيرة جدول ترتيب الموسم الجاري.