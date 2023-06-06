رسميًا | الاتحاد يعلن التعاقد مع كريم بنزيما

نادي الاتحاد حسم الصفقة الأضخم في تاريخه بشكل رسمي

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني.

بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد 14 سنة كاملة، سجل خلالها 354 هدفًا وصنع 165 آخرين في 648 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو للمهاجم الفرنسي الكبير؛ معلقًا عليه: "البنز اتحادي.. الحظ اليوم كريم".

وكشف العميد الاتحادي، عن أن كريم بنزيما، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2026.

ومن ناحيته.. وجّه بنزيما، رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد، بعد التوقيع الرسمي؛ قائلًا باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".