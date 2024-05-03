"هذا ما أحتاجه فقط!" جوارديولا يكشف موقف هالاند وفودين من مباراة وولفرهامبتون

المدرب الإسباني يدرك أهمية المرحلة المقبلة من الموسم

إرلينج هالاند حذر خصوم مانشستر سيتي بأنه بات مستعدًا، وتبدو الثقة كاملة من مدربه بيب جوارديولا في التعافي الكامل لنجمه من الإصابة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي خاص بمباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي: "عندما يكون الجميع لائقًا، سيكون الكل جاهزًا، تساورني الشكوك فقط بشأن لاعب أو اثنين في مباراة الغد، لكن بقية اللاعبين جاهزون، بالنسبة لهالاند فهو جاهز".

وأضاف: "ما أود فعله حقًا والتركيز عليه هو مشاهدة المباريات الأخيرة لوولفرهامبتون وبناء خطة اللعب المناسبة للمباراة".

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وأردف: "فيل فودين وروبن دياش بخير، إصابة إيديرسون بدت أسوأ مما هي عليه بالفعل، لقد تدرب بالأمس ويشعر بحالة جيدة ويمكن أن يعود أمام وولفرهامبتون".

ويطمح السيتي في الفوز بمبارياته الثلاثة المتبقية في الدوري الإنجليزي كي يحسم المنافسة ويحافظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.