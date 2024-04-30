في مرحلة الحسم.. إرلينج هالاند يهدد آرسنال!

النرويجي يستمتع بلحظته الحالية مع مانشستر سيتي

طمأن النرويجي إرلينج هالاند هاف مانشستر سيتي جماهير الفريق بينما هدد آرسنال عقب شفائه التام من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

وغيبت الإصابة هالاند عن مباراتين لمانشستر سيتي، لكنه مستعد الآن للعودة بأفضل شكل ممكن وهز الشباك.

وقال هالاند في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "أنا مستعد، كانت لدي بعض الصعوبات البدنية وازدادت أمام ريال مدريد في العودة، فعلت كل شيء لأشعر بشكل جيد الآن، أنا جاهز للهجوم في النهائيات الخمسة الأخيرة".يقصد المباريات المتبقية في الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما أشار هالاند إلى أن سيناريو مانشستر سيتي الحالي، يتشابه تمامًا مع ما حدث خلال نفس المرحلة من الموسم الماضي، واصفًا الأمر بأنه "أفل اللحظات التي يمكن أن يعيشها لاعب كرة القدم".

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي لكن مع تبقي مباراة إضافية للأخير، في منافسة ضارية بين الثنائي هذا الوسم.