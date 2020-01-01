هدية أم عقاب ليوفنتوس؟ ميلان نحو رسم ملامح الدوري الإيطالي

فاز على لاتسيو ويصارع روما والليلة يلاقي يوفنتوس.. ميلان 2020 يصنع الحدث.. فهل يواصل؟

يستضيف ميلان مساء الليلة يوفنتوس في ديربي مميز بين اثنين من كبار إيطاليا، ولكنه هام كونه سيرسم بشكل كبير ملامح ما تبقى من الدوري الإيطالي.

تأتي هذه المواجهة في وقت يعيش فيه الفريقان حالة مثالية، حيث تتواصل انتصارات يوفنتوس منذ العودة من التوقف، وتتواصل انتصارات ميلان كذلك بعد تعادل وحيد في البداية.

واحدة من هذه النتائج الإيجابية التي حققها ميلان كانت أمام صاحب المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لاتسيو، وتحديدًا السبت الماضي، وتحديدًا أكثر بثلاثية نظيفة وعلى ملعب الأولمبيكو.

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هذه النتيجة قادت يوفنتوس إلى استغلال تعثر ملاحقه المباشر وتحقيق الفوز على تورينو وتوسيع الفارق إلى 7 نقاط كاملة، بعدما عاد الموسم من فترة التوقف والفارق نقطة واحدة بين الفريقين.

وتسبب انتصار ميلان على لاتسيو في ابتعاد يوفنتوس بالصدارة، وستكون مباراته أمام اليوفي إما إعادة للأمور إلى نصابها من جديد، وإما تقديم خدمة جديدة ليوفنتوس.

ميلان يعيش حالة جيدة مع المدرب ستيفانو بيولي، ويتصاعد أداؤه مباراة تلو الأخرى، حتى بات قريبًا من خطف المركز الخامس من روما والمؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وانتصر ميلان على روما نفسه، وسيكون انتزاعه للمركز الخامس في حال حدث تهديدًا لسقوط ذئاب العاصمة واستمرار السقوط حتى فقدان مركز مؤهل لأي مسابقة أوروبية.

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لذلك سيكون ميلان قريبًا من رسم ملامح الدوري الإيطالي فيما يتعلق باللقب والمسابقات الأوروبية في أسبوع واحد من خلال نتيجتيه أمام لاتسيو ويوفنتوس، والجدير بالذكر أن سقوط اليوفي قد يتلوه سقوط يضعف حظوظه، والفوز قد يحسم كل شيء ولو إكلينيكيًا.