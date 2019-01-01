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هدف وبطاقة حمراء في مشاركة سانشيز الأولى أساسيًا مع إنتر

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سانشيز يسجل هدفًا ويحصل على بطاقة حمراء في مباراة إنتر وسامبدوريا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

سجل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز هدفًا وحصل على بطاقة حمراء بعد مرور 47 دقيقة فقط من مشاركته الأولى أساسيًا مع إنتر أمام سامبدوريا.

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ونجح إنتر في إنهاء شوط المباراة الأول متقدمًا على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل لا شيء، حيث سجل سانشيز الهدف الثاني من صناعة سينسي.

وفي بداية شوط المباراة الثاني، سقط سانشيز في منطقة جزاء سامبدوريا أثناء محاولته متابعة تسديدة لاوتارو مارتينيز المرتدة من حارس المرمى.

وحاول النجم التشيلي الحصول على ركلة جزاء من خلال التحايل على حكم المباراة، ليأتي الأخير ويشهر له البطاقة الصفراء الثانية والتي كلفته بطاقة حمراء.

وحصل سانشيز على البطاقة الصفراء الأولى في الدقائق الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول من خلال عرقلة من الخلف، في شوط قدم فيه أداء كبيرًا بغض النظر عن تلك اللقطة.

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يذكر أن أليكسيس سانشيز قد شارك مع النيراتزوري في مباراتي أودينيزي ولاتسيو ولكنه شارك بديلًا في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراتين.

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