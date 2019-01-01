ساري: إنتر؟ لم أشاهد لهم أي مباراة

أبرز ما قاله ماوريسيو ساري عقب فوز يوفنتوس على سبال

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قال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إنه لم يشاهد أي مباراة لإنتر مع أنطونيو كونتي خلال الموسم الحالي، ولكنه شدد على أهيمة ديربي إيطالي الأسبوع المقبل.

وتغلب يوفنتوس على سبال بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسجل كرستيانو رونالدو هدف المباراة الثاني بعد مراوغة مميزة باولو ديبالا وتمريرة ساحرة سمحت له بتسجيل هدفه الثالث في الكالتشيو هذا الموسم بطريقة رائعة.

وعقب المباراة، قال ماوريسيو ساري إن المواجهة كانت صعبة والفوز بها كان مهمًا من أجل الاستمرار في الفوز وحصد النقاط من أجل المنافسة على اللقب والتي لا تحتمل خسارة نقاط أخرى

— جول مصر (@goaleg) September 28, 2019

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وتحكمنا في نسق المباراة وكنا قادرين على تسجيل أهداف أخرى، أشعر بالتطور مع كل مباراة وهذا يسعدني كثيرًا ويطمئنني بالنسبة للمستقبل"

وتابع: "الفوز في مواجهة اليوم مهم واعتلاء صدارة الدوري مؤقتًا شيء إيجابي، لا نريد فقدان المزيد من النقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب"

وأردف: "رونالدو وهيجواين يقدمان عملًا رائعًا وثنائيتهما تنتج أكثر مما توقعت، مع الوقت سيكون الجميع قادرًا على إعطاء هذه الإضافة، ووجود رونالدو معنا في الفريق يفيدنا كثيرًا بكل تأكيد"

وحول إنتر ومواجهته الأسبوع المقبل قال: "حتى الآن لم أشاهد لهم أي مباراة، ولكنهم فازوا بجميع المباريات التي خاضوها، لدينا الوقت من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد"

وقال أيضًا: "في المطلق أفضل التركيز على فريقي، ودراسة كل خصم على حدى دون الاهتمام بأي من الفرق التي ننافسها على حساب الفرق الأخرى، الديربي مباراة بقيمة خاصة هنا وعلينا التفكير فها بعد الانتهاء من مواجهة دوري أبطال أوروبا"

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يذكر أن يوفنتوس قد تصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا، وسيظل محتفظًا بصدارته في حال تعثر إنتر في مواجهة اليوم أمام سامبدوريا.