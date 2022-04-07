هدف باريس سان جيرمان ونجم تشيلسي يدخلان رادار برشلونة

رغم الحصول على توقيع فرانك كيسيه من ميلان، والذي سيتم الإعلان عنه رسميًا بنهاية الموسم، ووجود لاعبين على قدر عال من الموهبة من أمثال بيدري وكافي ونيكو وفرينكي دي يونج، لا يزال برشلونة مرتبطًا ببعض الأسماء في الميركاتو الصيفي من لاعبي خط الوسط الموهوبين على مختلف مواقعهم في الوسط.

فقد أعلن موقع "فوت ميركاتو" أن كلًا من كريستوفر نكونكو وماسون ماونت على رادار برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

نكونكو.. منافسة مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

كريستوفر نكونكو هو واحد من أهم اللاعبين في لايبزيج الألماني، الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا يقدم موسمًا مميزًا برفقة الفريق الألماني المتطور، وبعقده الذي ينتهي في 2024 وقدراته على اللعب في مركز خط الوسط الهجومي، وكذلك يستطيع اللعب بأدوار متأخرة بعض الشيء في خط الوسط، سيكون خيارًا مثاليًا لكتيبة تشافي.

هناك عدد من الأندية الأخرى بخلاف برشلونة مهتمون بضم نكونكو، بالأساس باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ولعب نكونكو 40 مباراة مع لايبزيج مسجلًا 27 هدفًا في كل المسابقات، ومن المتوقع أن يصل ثمنه إلى 75 مليون يورو لمن أراد ضمه.

اسم آخر يرغب برشلونة في الحصول على خدماته، هذه المرة من تشيلسي الذي يبدو أن البلوجرانا يستهدف التبضع منه في الميركاتو المقبل بأكبر شكل ممكن.

ففي ظل الأخبار التي تربط برشلونة بضم ثلاثي الدفاع سيزار أزبليكويتا وأنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسن، يطمح برشلونة أيضًا لخطف خدمات ماسون ماونت.

ماونت.. منافسة مع البريميرليج والبوندسليجا

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يملك أدوارًا هجومية رائعة ويستطيع الدفاع أيضًا بشكل جيد، وقد أثبتت جودته التقنية وشخصيته الكبيرة في السنوات الماضية مع تشيلسي، وقد خاض برفقتهم 43 مباراة هذا الموسم مسجلًا 8 أهداف ومانحًا 12 تمريرة حاسمة.

عقد ماونت أيضًا ينتهي في 2024، وموقفه الأخير متعلق بوضع تشيلسي المتردي مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

إلى جانب برشلونة، فإن صحيفة "موندو ديبورتيفو" تؤكد أن هناك اهتمامًا ألمانيًا إنجليزيًا بخدمات ماونت.. فأين يستقر الدولي الإنجليزي؟.

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