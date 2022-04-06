توخيل يحذر تشيلسي: سوف نسقط مجددًا في سانتياجو برنابيو

كشف توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي عن تطلعاته للفترة المقبلة بعد الهزيمة الثقيلة من قبل ريال مدريد في ذهاب دوري الأبطال.

وكان الفريق الملكي قد استطاع الفوز بثلاثية مقابل هدف، في مباراة تألق فيها نجم الريال كريم بنزيما من خلال تسجيله لهاتريك.

وتحدث المدرب الألماني لقناة "BT Sport" بعد المباراة موضحًا أن استمرار فريقه في تقديم هذه العروض المتواضعة سيجعلهم يخسرون لقاء ساوثامبتون القادم في بطولة الدوري.

ماذا قال توخيل؟

قال توماس: "علينا ألا نفكر في لقاء مدريد القادم، يجب أن نركز على مباراة ساوثامبتون، إذا واصلنا اللعب على هذا النحو، فسوف نخسر في المباراة القادم ثم سنهزم في برنابيو".

وواصل: "إنها خسارة فادحة، لقد كان الشوط الأول من أسوأ الفترات الذي رأيتها منا هنا في ستامفورد بريدج".

وأوضح: "بشكل فردي وكفريق كان الأمر غير كافٍ إلى حد بعيد. لقد كان بعيدًا عن معاييرنا ومن ثم تخسر المباريات".

وسئل عما إذا كانت هذه رسالة سيئة لفريقه، وأجاب: "إذا كنت تريد وضعها في هذه الجملة، ضعها في هذه الجملة".

واستدرك: "أنا قلق بشأن ساوثامبتون أكثر مما أشعر بالقلق حول ريال مدريد في الأسبوع المقبل، هناك تركيزي".

وتابع: "هل هذا على قيد الحياة؟ لا، ليس مع هذا الأداء، أولاً وقبل كل شيء نحتاج إلى لعب لقاء ساوثامبتون وإذا لم ننظر أمامنا ونرجع للعقلية الصحيحة لن نفوز".

وعن إمكانية عودة فريقه في مباراة الذهاب اختتم توخيل: "إذا تغيرت الأمور، ربما، لكن ما هو عدد الأندية في كرة القدم التي فازت بفارق ثلاثة أهداف؟ كم مرة حدث هذا؟ لذلك ربما يجب أن نكون واقعيين، لنكن صادقين، نحن قادرون على المنافسة ونحتاج إلى إيجاد روحنا التنافسية وجودتنا ومن ثم يمكننا أن نأمل".

ماذا قال المدرب كارلو أنشيلوتي؟

تحدث المدرب الإيطالي حول أداء فريقه المميز في لقاء اليوم، حيث يرى أنشيلوتي أن فريقه قدم عرضًا مميزًا.

وقال عن بنزيما: "لقد كان جيدًا حقًا، أظهرنا تنظيمًا مميزًا دفاعياً، وقدمنا أداءً رائعًا في خط الهجوم من قبل بنزيما".

وواصل: "لدينا أفضلية، ويجب أن نستعد للمباراة القادمة في الدوري وبعد ذلك سيكون يوم الثلاثاء مباراة أخرى".

واختتم: "لدينا الكثير من الاحترام لهذا الفريق الذي كان الفائز في دوري أبطال أوروبا الماضي".

جدير بالذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة نادي ساوثامبتون يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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