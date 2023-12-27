"هدف الأهلي الشتوي" .. تطورات جديدة في المعركة الشرسة على نجم بورتو

جديد ميركاتو النادي الأهلي السعودي "الشتوي"

SHAHID

كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن تطورات إحدى الصفقات "المحتملة" للنادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي الذي ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، يحتل المركز الثالث - حاليًا -، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الأربعاء، لا يريد نادي بورتو البرتغالي، تقديم أي "تنازلات"؛ للتخلي عن مهاجمه الإيراني مهدي طارمي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جاليتي أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن إدارة بورتو، لا تهتم كثيرًا بنهاية عقد طارمي، بختام الموسم الرياضي الحالي؛ ولا تزال ترفض وضع أي "تخفيضات" في مطالبها.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن المهاجم الإيراني، يتصدر قائمة الصفقات الهجومية المطلوبة في نادي إنتر الإيطالي، مع تسابق عدد من الفرق السعودية؛ لخطف اللاعب.

جدير بالذكر أن جاليتي نفسه، كان قد أكد في وقتٍ سابق، على رغبة الأهلي والشباب السعوديين، في التعاقد مع مهدي طارمي، البالغ من العمر 31 سنة.

SHAHID