صفقة هجومية مهمة .. الأهلي ينافس إنتر الإيطالي على "بديل" فيرمينو

خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم

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يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على حسم صفقة هجومية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الأهلي يُعاني على المستوى الهجومي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وسط أنباء عن تغيير النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق الأول، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، بدء المحادثات بين مسؤولي قلعة الراقي، والمهاجم الإيراني مهدي طارمي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي؛ لضمه في الميركاتو الشتوي.

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وكشف جاليتي في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، عن ترحيب من اللاعب، بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين؛ حيث بدأ وكيل أعماله، التفاوض مع لجنة الاستقطابات السعودية؛ لمعرفة تفاصيل العقد المحتمل.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأهلي، سيجد منافسة شرسة من الشباب السعودي وإنتر الإيطالي، اللذين أبديا رغبة قوية، في التعاقد مع طارمي، من بورتو.

جدير بالذكر أن طارمي البالغ من العمر 31 سنة، سجل 83 هدفًا وصنع 52 آخرين، خلال 163 مباراة رسمية مع بورتو، منذ صيف عام 2020 وحتى الآن.

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