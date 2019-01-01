هدفا السليتي يُساعدان ديجون للبقاء في الليج وان

الفريق هزم لانس في مباراة الحسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تألق نعيم السليتي ونجح في قيادة فريقه ديجون لهزيمة لانس 3-1 في مباراة ملحق الصعود والهبوط للدوري الفرنسي.

وكان ديجون قد احتل المركز الـ18 في الليج وان ليُواجه لانس الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى في مباراة حاسمة تُحدد من يلعب في الليج وان الموسم القادم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ونجح ديجون اليوم بالفوز إيابًا 3-1 وقد سجل السليتي هدفين فيما أضاف ويسلي سعيد الهدف الثالث ليحسم الفريق المواجهة لصالحه بنتيجة إجمالية 4-2 ويضمه بقاءه في البطولة للموسم الرابع على التوالي منذ صعوده عام 2016.

ناصر ماهر والشيخ ينتظمان في تدريبات الأهلي

يذكر أن ميتز وبريست صعدا لليج وان الموسم القادم، فيما هبط كلًا من كان وجانجون بعد احتلالهما المركزين الـ20 والـ19 في جدول الترتيب.

السليتي أنهى موسمه مع ناديه الفرنسي وسيحصل على راحة لأيام قليلة قبل أن ينضم لمعسكر إعداد منتخب تونس لبطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي ستنطلق في مصر في العاشر من يونيو الجاري.