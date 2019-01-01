ناصر ماهر والشيخ ينتظمان في تدريبات الأهلي

أخبار جيدة للمدرب لاسارتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد لاعبو الأهلي للانتظام في التدريبات الجماعية بعدما حصلوا على أجازة لمدة 48 ساعة من الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي مشاركة الثنائي ناصر ماهر وأحمد الشيخ في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

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وكان ماهر قد غاب عن التدريب الأخير للأهلي لوفاة والده، فيما أبعدت الإصابة بجزع في كاحل القدم الشيخ عن التدريبات الأخيرة للفريق الأحمر.

وقد انتظم اللاعبان اليوم وشاركا في المران الجماعي، علمًا أن لا أحد يعلم متى المباراة القادمة للأهلي.

يُذكر أن بطل القرن في أفريقيا متبقي له مباراتين في الدوري المصري، الأولى ضد المقاولون العرب والثانية ضد الزمالك ضمن الجولة الأخيرة للبطولة.

ويمتلك الأهلي 74 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ويُلاحقه الزمالك صاحب الـ67 نقطة ومباراتين أقل عن منافسه.